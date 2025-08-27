Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 148 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Nhiều ngôi nhà ở thôn 3, xã Thường Xuân (Thanh Hóa) chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Dương

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng do bão tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Các địa phương tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

Ngoài ra, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng bão tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30/8), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

Các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực…

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý

Cũng trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng), kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 5, có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, lũ, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại, không để gián đoạn đối với hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ theo quy định; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Bộ trưởng Công Thương được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát, kịp thời có phương án điều tiết bảo đảm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu (nhất là lương thực, vật tư, tấm lợp, gạch ngói để sửa chữa nhà cửa) tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ, đảm bảo cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo ngành triển khai ngay công tác khôi phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính...