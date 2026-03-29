Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra, động viên lực lượng thi công ở công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia đang được gấp rút triển khai tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần thứ 10 người đứng đầu Chính phủ đến kiểm tra thực địa dự án, cũng như tiến độ và chất lượng công trình này.

Tại công trường, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục trọng điểm, trong đó có Dự án thành phần 3 và đài kiểm soát không lưu thuộc Dự án thành phần 2. Các đơn vị duy trì thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, trên công trường có gần 9.000 công nhân đang thi công. Khu vực đường cất hạ cánh, sân đỗ cơ bản hoàn thiện. Nơi đây đã đón 3 chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2025.

Tại nhà ga hành khách, mái vòm thép và hệ thống vách kính đã hoàn thiện. Các hạng mục bên trong đã thi công hoàn thiện và lắp đặt thiết bị hiện đại theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Thủ tướng đánh giá, những kết quả này là nền tảng để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị cán bộ, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công phải bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình; tuyệt đối không đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ.

Sau khi kiểm tra thực địa, Thủ tướng đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các hạng mục còn lại.