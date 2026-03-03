Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất dùng chung, liên thông trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị, để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Thủ tướng quán triệt quan điểm tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đường sắt theo không gian phát triển mới của đất nước, các địa phương với tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; phát triển công nghiệp đường sắt, hệ thống đường sắt với tầm nhìn 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Trong quá trình làm, Thủ tướng lưu ý đến việc tiếp tục đánh giá, tối ưu hóa hiệu quả các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị; sử dụng công cụ kiểm tra, kiểm toán đánh giá hiệu quả; rà soát thủ tục, tổng mức đầu tư, các vấn đề liên quan giá cả, đấu thầu, chỉ định thầu bảo đảm chặt chẽ; có kế hoạch tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt ngay từ khi triển khai.

Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (đấu thầu, chỉ định thầu) phải bảo đảm làm đúng luật pháp, triển khai dự án bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thông thầu, lãng phí tài sản…

Về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3, tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý 2; bảo đảm lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực.

Về dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, có yêu cầu tiến độ, chất lượng rất cao. Các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để thực hiện.

Theo đó, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ dự án thành phần 2 trong tháng 3, bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3.

Bộ Tài chính chủ trì, chủ động tính toán kinh phí tiết kiệm chi 5%, nguồn tăng thu năm 2025 để bố trí vốn triển khai dự án, tính toán phương án vay nếu hiệu quả.

Bộ Ngoại giao làm việc với phía Trung Quốc thúc đẩy và cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao, thu xếp họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác đường sắt vào tháng 3 để ký kết các hợp đồng.

Các địa phương (6 tỉnh, thành phố) trên tinh thần "rõ trách nhiệm" cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục thỏa thuận với chủ đầu tư về các nội dung: công trình giao cắt trên tuyến; phương án cấp nước, thoát nước; hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; mỏ vật liệu, bãi đổ thải; phương án kiến trúc nhà ga, cầu…

Về công tác quy hoạch các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động làm việc với phía Trung Quốc trong tháng 3 để thống nhất thời điểm ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo đầu kỳ trong tháng 3 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng yêu cầu 2 thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại. Hai địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp. Trong đó, các dự án đang triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Ảnh: Nhật Bắc

Với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Thủ tướng lưu ý tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị. TPHCM rà soát, xử lý dứt điểm việc quyết toán dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Với các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu 2 thành phố báo cáo về kế hoạch triển khai các dự án có kế hoạch khởi công trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để góp phần giải quyết vấn đề kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng. Thủ tướng đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả.