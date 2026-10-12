Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hưng Yên phát huy lợi thế sau hợp nhất, đột phá về hạ tầng, công nghiệp, kinh tế biển, phấn đấu lên thành phố trước năm 2030.

Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá việc công bố quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, tạo định hướng và động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên. Theo Thủ tướng, công tác quy hoạch không chỉ dừng lại ở tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà còn phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Nhật Bắc

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Theo Thủ tướng, đây không đơn thuần là việc mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành một không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa phát triển rộng mở hơn.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng ghi nhận trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Đến nay, Hưng Yên có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đạt trên 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, những kết quả này phản ánh sức bật của nền kinh tế, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, quy hoạch tốt mới là điều kiện cần, còn tổ chức thực hiện mới là yếu tố quyết định. Quy hoạch phải được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án, nguồn lực và những kết quả thực chất.

5 nhóm nhiệm vụ đưa Hưng Yên phát triển bền vững

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu tỉnh quán triệt 4 quan điểm phát triển và tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Về quan điểm phát triển, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Tỉnh cần chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng, tham gia hiệu quả vào chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

Cùng với đó, tỉnh cần tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế và tính bổ trợ giữa các khu vực. Việc phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục chiến lược không đồng nghĩa với đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về nhiệm vụ, giải pháp, trước hết, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự hình thành không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất, tránh đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ hoặc chạy theo lợi ích trước mắt.

“Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ thứ hai là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh và tuyến kết nối khu vực phía Bắc với không gian ven biển phía Nam.

Tỉnh cần đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất và dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn.

Thứ ba, Hưng Yên cần tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và yêu cầu bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng.

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương hai cấp phải thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Thứ năm, tỉnh cần chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của quê hương Hưng Yên cần được bảo tồn, phát huy gắn với xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trước năm 2030

Đối với mục tiêu phấn đấu lên thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những nội dung đã đạt và còn thiếu để xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể.

Tỉnh cần ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và đời sống người dân, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trước năm 2030.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh triển khai quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ qua những lợi thế hiện có mà còn ở không gian phát triển mới đang hình thành, với khả năng kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian mà còn phải mạnh hơn về nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.