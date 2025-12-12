Năm nay, giải thưởng thu hút hơn 2.400 tác phẩm dự thi, gấp đôi số lượng trung bình của các lần tổ chức trước. Các tác phẩm tham gia giải thể hiện tính thời sự, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại.

Giải thưởng lần thứ 11 xét tặng các tác phẩm và sản phẩm thuộc 8 hạng mục: Báo, tạp chí tiếng Việt; báo, tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số, đa phương tiện; sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành đã trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các tác giả xuất sắc.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng cho biết công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ, tô thắm hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động, trách nhiệm, chân thành, tin cậy, bản sắc, thân thiện. Công tác thông tin đối ngoại giúp thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Các tác phẩm, sản phẩm dự giải năm nay có chủ đề bao quát đầy đủ các sự kiện quan trọng, thành tựu của đất nước, các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới sáng tạo của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam.

Chất lượng các tác phẩm được nâng cao, thể hiện tư duy, tầm nhìn, sức sáng tạo và sự công phu, nghiêm túc của các tác giả. Các tác phẩm dự giải của người nước ngoài thể hiện sự hiểu biết sâu rộng, tích cực, góc nhìn mới, phong phú về Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với quốc phòng, an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong đó, công tác thông tin đối ngoại là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm quốc gia.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, công tác thông tin đối ngoại cần đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm chủ động chiến lược cả trước mắt và lâu dài; xây dựng chương trình bài bản, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, thuyết phục, bảo đảm dễ tiếp cận, hiện đại, đa phương tiện.

Thủ tướng đề nghị xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm; cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thủ tướng cũng cho rằng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương; giữa báo chí trong nước với truyền thông quốc tế; hình thành và phát triển mạng lưới thông tin đối ngoại ngày càng thiết thực, hiệu quả.