Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nằm ở giao điểm của nhiều hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam cam kết phát triển hạ tầng gắn với tăng cường kết nối ASEAN.

Chiều 14/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026), được tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 49.

ABIS là hoạt động nổi bật thường niên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, cũng là sự kiện kinh tế - thương mại thường niên lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, kết nối các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế trong khu vực.

ABIS 2026 quy tụ hơn 2.000 đại biểu, với các diễn giả gồm khoảng 10 lãnh đạo thế giới và hơn 40 chuyên gia toàn cầu, trong đó có các nguyên thủ, bộ trưởng của các nước ASEAN và quốc tế cùng lãnh đạo các tập đoàn, chuyên gia kinh tế hàng đầu khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026. Ảnh: Chính phủ

Những năm qua, Thủ tướng Việt Nam luôn dành thời gian tham dự và phát biểu tại ABIS, truyền đi thông điệp về sự quan tâm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN.

Tại ABIS 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chính tại phiên thảo luận thứ 9 của hội nghị với chủ đề: ASEAN cần xây dựng hạ tầng như thế nào cho nền kinh tế tương lai hướng tới năm 2040?

Theo các ý kiến tại phiên thảo luận, hiện các quốc gia ASEAN có gần 700 triệu dân, với tổng GDP năm 2025 hơn 4.200 tỷ USD. Năm 2025, kinh tế ASEAN tăng trưởng 4,9%; năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng khoảng 4,5%.

Quy mô ngày càng lớn đồng nghĩa với nhu cầu kết nối ngày càng cao. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, ASEAN cần khoảng 210 tỷ USD đầu tư hạ tầng mỗi năm để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đánh giá phiên thảo luận về "Xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ASEAN tương lai", Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN không chỉ cần huy động thêm vốn hay xây dựng thêm công trình, mà quan trọng hơn là xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và triển khai thành công các dự án hạ tầng khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026-2035 cần tập trung vào một số ưu tiên.

Thứ nhất là kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới. Theo đó, cần chuyển từ phát triển từng công trình riêng lẻ sang hình thành các hành lang kinh tế liên thông, kết nối mạng lưới giao thông, sản xuất, logistics, thương mại và đô thị thông minh.

Thứ hai là kết nối năng lượng; đẩy mạnh kết nối hạ tầng năng lượng khu vực, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững. Trong đó, lưới điện ASEAN (APG) sẽ là hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế và phát triển bền vững của khu vực.

Thứ ba là kết nối số, xây dựng hệ sinh thái số khu vực an toàn, thông suốt và bao trùm.

Thứ tư là kết nối thể chế và con người.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040. Ảnh: Chính phủ

Xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng ASEAN đến năm 2040.

Thủ tướng gợi mở cần lựa chọn những dự án kết nối mang tính chiến lược đối với khu vực, tập trung vào hành lang giao thông xuyên biên giới, logistics, lưới điện, hạ tầng số và đô thị thông minh bền vững; xác định rõ mục tiêu, vốn, tiến độ, phương án tài chính và phân loại dự án theo mức độ sẵn sàng triển khai.

Thủ tướng đề nghị tăng cường điều phối các dự án xuyên biên giới; cần phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế đến triển khai, hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp lý và cơ chế chia sẻ chi phí, lợi ích.

Thủ tướng nhấn mạnh việc coi khu vực tư nhân là đối tác thực chất. Doanh nghiệp tư nhân cần được tạo điều kiện tham gia sâu hơn, không chỉ đóng góp vốn mà còn mang đến công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và hiệu quả vận hành.

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực rất cao để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược và là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, phát triển cảng biển, các dự án đường sắt trọng điểm, cảng hàng không quốc tế, các dự án nguồn, lưới truyền tải điện. Đồng thời, Việt Nam đầu tư mạnh mẽ cho năng lượng, logistics và hạ tầng số; phủ sóng mạng 5G đến hơn 90% dân số và đang chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nằm ở giao điểm của nhiều hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam cam kết phát triển hạ tầng gắn với tăng cường kết nối ASEAN; đồng hành cùng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, quyết liệt tháo gỡ rào cản, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi.