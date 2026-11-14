Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines.

Hội nghị diễn ra từ ngày 14-17/11 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự phiên toàn thể và phiên họp hẹp.

Tại phiên toàn thể, các lãnh đạo sẽ thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN. Với phiên họp hẹp, các lãnh đạo sẽ trao đổi vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến, các lãnh đạo sẽ thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường...

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

3 ưu tiên của Việt Nam tại hội nghị ASEAN

Trả lời trước chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Philippines đã nỗ lực phát huy vai trò Chủ tịch, cùng các nước thành viên thúc đẩy các ưu tiên về hòa bình, an ninh, liên kết kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Biểu trưng của Năm Chủ tịch ASEAN trên đường phố Philippines. Ảnh: Philippines News Agency

Trong năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ASEAN tiếp tục thúc đẩy liên kết nội khối, phát triển các khuôn khổ hợp tác kinh tế mới và tăng cường quan hệ với các đối tác. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, khắc phục những điểm nghẽn trong thực hiện cam kết để các kết quả hợp tác được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu hồi tháng 5 năm nay, các lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó chung, nhất là về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định chuỗi cung ứng và hỗ trợ công dân. Tiếp nối những kết quả đó, hội nghị lần này cần tạo thêm động lực chuyển quyết sách thành hành động, chuyển cam kết thành kết quả, giữ vững đà xây dựng cộng đồng trước những biến động.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ hội nghị cấp cao lần này dự kiến tập trung vào 3 định hướng lớn.

Thứ nhất là củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN; tăng cường tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định cho phát triển.

Thứ hai là thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng tính gắn kết và bổ trợ giữa các cam kết, sáng kiến và các trụ cột hợp tác.

Thứ ba là củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phát huy các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển; đồng thời phát huy tiếng nói chung và vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, phiên đối thoại lần thứ 15 giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN từ ngày 14-15/11 và Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 từ ngày 17-18/11 sẽ tạo cơ hội tăng cường sự bổ trợ giữa hợp tác liên chính phủ và hợp tác liên nghị viện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Đáng chú ý, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đồng chủ trì hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Sự cộng hưởng, bổ trợ giữa Ngoại giao Nhà nước và Ngoại giao Nghị viện

Các cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trong dịp này sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, tháo gỡ các vướng mắc và mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam tại AIPA-47 và các hoạt động liên quan trong dịp này là cơ hội để phát huy sự cộng hưởng, bổ trợ giữa Ngoại giao Nhà nước và Ngoại giao Nghị viện.

Hai đoàn công tác sẽ cùng thúc đẩy các ưu tiên chung, gắn định hướng hợp tác với hoàn thiện pháp luật, giám sát và thực hiện cam kết, đưa hợp tác khu vực đi vào cuộc sống.

Trong khi đó, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết Philippines mong đợi sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong các cuộc họp, nhất là các cuộc đối thoại giữa ASEAN với đối tác. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ có những đóng góp mang tính xây dựng trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các nước thành viên ASEAN có điều kiện chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội khác nhau, nên ý kiến của mỗi lãnh đạo giúp cuộc thảo luận thêm phong phú, với nhiều quan điểm. Nước chủ nhà mong muốn Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục chia sẻ quan điểm về liên kết kinh tế khu vực và đóng góp ý kiến về an ninh năng lượng - một vấn đề cấp bách.