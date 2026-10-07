Ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên. Thủ tướng Lê Minh Hưng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi nước này kiện toàn các chức danh Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vừa được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ ngày 5/10.

Chuyến thăm cũng phản ánh sự coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ở tầm chiến lược, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa và đưa nội hàm “gắn kết chiến lược” trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, hai nước tiếp tục tăng cường gắn bó, tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, lợi ích kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với lãnh đạo chủ chốt của Lào.

Hai nước không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau trên con đường phát triển mà từng bước tạo dựng sự bổ trợ và đan xen lợi ích ngày càng thực chất, để sự phát triển của hai nước sẽ tạo thêm động lực và không gian phát triển cho nhau.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm là dịp để hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp, đẩy mạnh triển khai các cam kết, thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, kết quả các chuyến thăm cấp cao.

Lãnh đạo hai nước sẽ thống nhất những việc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào, nhất là về hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới.

Hai nước cũng sẽ xác định các ưu tiên hợp tác có khả năng tạo chuyển biến rõ nét về kết nối giữa hai nền kinh tế, trong đó có kết nối về thể chế, tài chính - tiền tệ, giao thông, logistics, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trên phương diện đa phương, chuyến thăm là dịp để hai Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương khác.

Đưa quan hệ Việt - Lào ngày càng đơm hoa kết trái

Trong khi đó, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhìn nhận chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa, kết trái.

Chuyến thăm còn tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua.

Đây cũng là chuyến thăm mang tính truyền thống sau khi hai bên hoàn tất Đại hội của mỗi Đảng. Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vừa qua.

Nhờ sự thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025. Trong 8 tháng của năm 2026, con số này đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Việt Nam hiện có 21 dự án đầu tư sang Lào, với tổng vốn đăng ký đạt gần 700 triệu USD, nâng tổng dự án đầu tư tại Lào lên 301 dự án, tổng vốn đăng ký lũy kế đạt hơn 7 tỷ USD. Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào.

Những con số trên cho thấy đã chuyển biến tích cực và hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng của hai nước. Việt Nam và Lào hướng tới những mục tiêu cao hơn về thương mại đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới và 10 tỷ USD về thương mại, hơn 10 tỷ USD về đầu tư vào năm 2030.

Các đại sứ cho rằng hai nước cần đẩy mạnh kết nối kinh tế và hạ tầng, bởi hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000km. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng (điện lực), cửa khẩu biên giới và hạ tầng số có vai trò đặc biệt quan trọng.

Về nguồn nhân lực, đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất về lâu dài đối với cả hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác giáo dục, với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo đến học sinh, sinh viên, giúp lực lượng này, nhất là phía Lào nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ, quản lý và các lĩnh vực khác, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam trong chuyến thăm Lào hồi tháng 12/2025. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào và đang được triển khai.

Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở cấp Trung ương mà phải được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự đồng hành của nhân dân.

Vì vậy, giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của hai nước cần được đẩy mạnh để nhân dân ngày càng gắn bó thân thiết, nhất là cần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ giao lưu, học hỏi để hiểu sâu sắc hơn về quan hệ đặc biệt giữa hai nước.