Sáng 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Robert Fico và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Slovakia thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì đón trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Slovakia Robert Fico bước trên thảm đỏ để tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ Việt Nam.

Sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Robert Fico duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón chính thức, 2 Thủ tướng đã cùng di chuyển về trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, sáng nay, Thủ tướng Slovakia đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tường niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực. Chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới trong quan hệ song phương.

Slovakia ưu tiên tăng cường hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các đối tác ASEAN tiềm năng, trong đó có Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Slovakia.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD. Slovakia là một trong những nước EU phê chuẩn sớm nhất Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

