Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ thứ 2 của Chính phủ khóa 16.

Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 6 và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đổi mới về cách làm và công tác chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Các báo cáo được xây dựng có tính khái quát cao, đánh giá rất cụ thể diễn biến tình hình, kết quả của tháng 5, 5 tháng đầu năm trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn và nhất là tiến độ xử lý công việc của các bộ, ngành, kiến nghị các giải pháp.

Thủ tướng cho biết sau cuộc họp, sẽ công bố công khai tiến độ xử lý công việc trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt và cố gắng lớn

Gợi mở thêm một số nội dung thảo luận, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tháng 4 và tháng 5, chúng ta đã tập trung rất mạnh cho công tác hoàn thiện thể chế, nhờ đó kết quả đạt được đã tiến bộ hơn rất nhiều, trong đó có việc chuẩn bị các dự thảo luật trình Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản nợ đọng…

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, áp lực công việc trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, nếu không tiếp tục nỗ lực với nhịp độ công việc như vừa qua thì có thể dẫn tới chậm, muộn nhiệm vụ và ảnh hưởng đến việc triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quyết sách của Quốc hội.

Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đã đạt những kết quả tương đối tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, có những dấu hiệu cần hết sức quan tâm liên quan công tác kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong một số ngành lĩnh vực cụ thể chưa đạt mục tiêu…

Thủ tướng cho hay, theo đánh giá ước tính cho 6 tháng và cho cả năm thì yêu cầu đặt ra đặc biệt cao trong thời gian tới, đòi hỏi phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Bắc

Nghị quyết phiên họp của Chính phủ sẽ chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải đặc biệt quan tâm để chỉ đạo trên các lĩnh vực.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ, ngành, một số lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra, phân tích kỹ lưỡng và có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai trong thời gian tới.

Về nội dung lớn khác là việc triển khai các nghị quyết chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã có nhiều đổi mới về cách làm, nhờ đó công việc có nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả. Song theo Thủ tướng, yêu cầu đặt ra rất cao, các bộ trưởng, các trưởng các ngành phải hết sức quan tâm hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ thể chế; hạ tầng, thiết kế đảm bảo liên thông giữa Trung ương, bộ, ngành với các địa phương; phát triển và cụ thể hóa các danh mục, sản phẩm công nghệ chiến lược...