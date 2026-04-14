Tại quyết định số 689, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

Tại quyết định số 679, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 nhân sự.

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào chiều qua, tại kỳ họp thứ nhất, với kết quả thống nhất cao, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Quyền sinh năm 1975, quê ở xã Ứng Hòa, Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông từng đảm nhiệm chức Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên vào tháng 3 năm nay.