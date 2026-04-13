Chiều 13/4, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên khai mạc, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương và bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu và xác nhận tư cách đại biểu. Đại biểu thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh, bầu Hội thẩm TAND tỉnh và các khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

HĐND tỉnh cũng công bố nghị quyết về tổ chức bộ máy, phê chuẩn danh sách phó trưởng ban, ủy viên các ban; thành lập các tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó. Nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng được xem xét, thông qua.

Ngay trong chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Kết quả, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1975, quê quán TP Hà Nội) có nhiều năm công tác trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ông từng giữ các chức vụ như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tháng 3/2026, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, sau đó được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Văn phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn và Nguyễn Hùng Nam.

Bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh Hưng Yên ra mắt tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương và Vũ Ngọc Trì.