Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây là buổi tiếp xúc cử tri rất ý nghĩa và quan trọng, nhằm lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri, đồng thời là dịp để đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ gặp lãnh đạo chủ chốt các xã, phường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.T

Chia sẻ với cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng cho biết, kỳ họp tới đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15, với chương trình rất nặng, khối lượng công việc lớn nhất từ trước tới nay. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp để chuẩn bị, phục vụ phiên họp với trách nhiệm rất cao, "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số những năm tới, vì mục tiêu phát triển đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong điều kiện rất khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và thiên tai, bão lũ trong nước, nước ta đã đạt được những kết quả ấn tượng, quan trọng, toàn diện, nhìn chung "quý sau tốt hơn quý trước, năm nay dự kiến tốt hơn năm trước".

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục: sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thiên tai, bão lũ, nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế kéo dài…

Theo người đứng đầu Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 8% và 2 con số những năm tới là không dễ đạt được, nhưng không thể không làm, nếu không làm thì không thể đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Do đó, phải vượt qua những khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và thiên tai, bão lũ; thực tiễn cho thấy chúng ta đã làm tốt và có kinh nghiệm để tiếp tục vượt qua. Phải luôn xác định tâm thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức và đón nhận thời cơ, thuận lợi để phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt và phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, TP Cần Thơ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục. Tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ chưa xứng với vị thế, vai trò, tiềm năng, một số lĩnh vực dịch vụ quan trọng tăng trưởng chậm so cùng kỳ như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, giải ngân vốn đầu tư công chậm, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt về 4 năng lực của cán bộ cấp xã là "năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực kiến tạo"...

Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, Chính phủ ban hành 29 nghị định, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 66 thông tư hướng dẫn.

Sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, vì dân hơn, gần dân hơn, sát dân hơn. Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổng số biên chế khối hành chính nhà nước đã giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung cần nhận diện đầy đủ, cụ thể và có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương như bố trí trụ sở, trang thiết bị, điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, chuyển đổi số, lưu trữ tài liệu, đội ngũ công chức cấp xã…

Cán bộ sai phạm phải bị xử lý, chậm trễ, vô cảm phải bị thay thế

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có TP Cần Thơ tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

TP Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong để bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết - thống nhất - vì nhân dân phục vụ". Cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tất cả vì dân, vì nước, vì sự phát triển của thành phố và khu vực, tránh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Cán bộ sai phạm phải bị xử lý, chậm trễ, vô cảm phải bị thay thế.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ quan tâm hơn nữa tới vấn đề an sinh xã hội. Ảnh: M.T

Thủ tướng nhấn mạnh TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, vì vậy phải tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động, không để chậm trễ, không để thua kém các tỉnh khác. TP phải hoàn thiện về phát triển kinh tế, xã hội, con người, văn hoá, thể thao, giữ vững ổn định chính trị…

Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ quan tâm hơn nữa tới an sinh xã hội, đặc biệt làm nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã có cơ chế chính sách rồi, cấp ủy, chính quyền phải tổ chức thực hiện cho tốt. Trong đó, có cả việc chọn một số cơ quan, doanh nghiệp làm tốt để giao việc, quán triệt việc cho họ làm nhà ở xã hội. Trong nhà ở xã hội thì có nhà ở cho cán bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Mạnh dạn lên… Tôi đề nghị tinh thần là phải hết sức trách nhiệm, làm vì nhân dân, vì đất nước, làm trong sáng, không sợ sai, không sợ trách nhiệm. Tất cả vì sự phát triển chung của thành phố, của khu vực và của cả đất nước".