Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria (diễn đàn) do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Ngoại giao Algeria đồng chủ trì; Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Cơ quan Xúc tiến đầu tư Algeria, Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria đồng tổ chức. Dự diễn đàn có khoảng 350 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Theo các ý kiến phát biểu tại diễn đàn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và xu hướng tái cấu trúc chuỗi giá trị đang diễn ra mạnh mẽ, diễn đàn là nơi để Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đầy triển vọng giữa hai nước. Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc mở rộng hợp tác ngoại giao - thương mại - đầu tư, hướng tới một giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn.

Algeria là nước có diện tích lớn nhất châu Phi, dân số 46,6 triệu người. Algeria duy trì ổn định chính trị và đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ, nhằm tranh thủ các điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Algeria là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi (sau Nam Phi và Ai Cập) với GDP đạt trên 260 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 3,8% (IMF - 2024). Algeria giàu tài nguyên dầu thô (xếp thứ 16 thế giới về sản lượng và thứ 9 về lượng xuất khẩu) và khí đốt (đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu), đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội.

Algeria đang xác định ưu tiên hàng đầu là xây dựng một "Algeria mới" tập trung vào bảo đảm ổn định đất nước, tăng cường đối thoại chính trị; đa dạng hóa nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cường khả năng tự chủ về lương thực.

Algeria thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa dạng hoá nhằm tranh thủ điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tích cực góp phần củng cố sự đoàn kết trong Liên minh châu Phi (AU), khối Ả-rập, tăng cường hợp tác Nam - Nam…

Thủ tướng tin tưởng mục tiêu xây dựng một "Algeria mới" sẽ có đóng góp quan trọng của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực và thế giới với quy mô GDP khoảng 470 tỷ USD, đứng thứ 3 ASEAN và thứ 32 thế giới; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tỷ trọng khu vực nông nghiệp còn khoảng 11%.

Về ngoại thương, Việt Nam là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD, xuất siêu gần 25 tỷ USD và đang là thành viên đầy đủ của 17 hiệp định thương mại tự do với hầu hết các đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư quốc tế; thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, đạt khoảng 38,2 tỷ USD, trong đó vốn FDI thực hiện 25,4 tỷ USD; trở thành một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đặc biệt đã xác lập được vị thế quan trọng trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu, thu hút được nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 xếp hạng 44/132 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 2 bậc so với năm 2023.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria đã có bước tiến đáng khích lệ. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Về đầu tư, nổi bật là dự án dầu khí Bir Seba (liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, thuộc Petrovietnam, Công ty Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan) hiện đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.

Tuy nhiên, quy mô hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế và dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như năng lượng, khoáng sản, xây dựng, phát triển hạ tầng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

Thủ tướng Sifi Ghrieb đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, hai nước đều trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

'Việt Nam hãy đón nhận cơ hội từ Algeria'

Ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu Algeria đánh giá, trên tinh thần hướng tới một quan hệ đối tác hiệu quả và bền vững, diễn đàn cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam và phản ánh quyết tâm của cả hai nước trong xây dựng quan hệ song phương.

Theo ông, quan hệ này không chỉ dựa trên chiều kích về ký ức lịch sử, mà đặc biệt phải hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ tầm nhìn; nhất là hợp tác trong lĩnh vực về đầu tư, xây dựng các chuỗi cung ứng, trong đó Việt Nam và Algeria đều có vị trí xứng đáng.

Bộ trưởng cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng nhanh chóng thời gian qua, thể hiện chiều sâu quan hệ song phương, nhưng dư địa vẫn còn rất lớn. Việt Nam là một trong những con hổ châu Á đang lên, một cường quốc về xuất khẩu, còn Algeria cũng là một cường quốc mới nổi. Trước đây, kinh tế Algeria phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, xuất nguyên liệu thô là chủ yếu, nhưng nay đã tập trung xuất khẩu các sản phẩm về nông nghiệp và chế biến.

Khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria đều có rất nhiều cơ hội, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu Algeria cho rằng đây là lúc hai nước cần phải tận dụng cơ hội từ nhu cầu của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ chính trị đầy tin cậy và rất tốt đẹp.

Cụ thể, ông đề xuất tiến hành các dự án hợp tác chung với tinh thần "cùng thắng", trong đó có phương án triển khai xây dựng các nhà máy của Việt Nam tại Algeria để từ đây Việt Nam có thể xuất khẩu ra các thị trường khác.

Cùng với đó, hai bên tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành để doanh nghiệp làm ăn; đặc biệt là phải thiết lập các cơ chế hợp tác dài hạn để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác về kinh tế, như có thể thành lập một hội đồng hợp tác kinh doanh Việt Nam - Algeria.

Ông đánh giá, nằm ở vị trí kết nối châu Á, châu Phi, châu Âu, Algeria có thể trở thành một trung tâm, một cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Algeria, nhằm tăng cường kết nối chính sách và hợp tác thường kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cũng đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, hai nước đều trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập. Việc tổ chức diễn đàn là hành động cụ thể hóa quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, qua đó tạo sức sống mới, cơ hội mới, mở rộng dư địa, không gian hợp tác kinh tế của hai nước.

Thủ tướng Algeria mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu thương mại; hợp tác về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, du lịch…

Nhắc lại quan điểm Algeria có vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Thủ tướng cho rằng Algeria là nước bạn bè với Việt Nam và Việt Nam hãy đón nhận cơ hội này. Ông mời gọi các nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các cơ hội hợp tác cụ thể để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm thế mạnh vào thị trường Việt Nam và ngược lại.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, thời gian tới, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Algeria, nhằm tăng cường kết nối chính sách và hợp tác thường kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước; tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đầu tư; hỗ trợ các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược và lan tỏa, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, logistics, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria 'từ trồng chè đến sản xuất chip'

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá diễn đàn có tính lịch sử khi được sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune; có sự tham dự của hai Thủ tướng; diễn ra ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; có sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước; đề cập khả năng hợp tác kinh tế trên tất cả các lĩnh vực.

"Như Tổng thống và Thủ tướng Algeria nói với tôi, hợp tác kinh tế giữa hai nước là không có giới hạn, không có cản trở trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành", Thủ tướng phát biểu.

Về quan hệ hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá khứ, hai nước đã đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, là bạn bè, là đối tác, là anh em trong cuộc kháng chiến chống thực dân, giành lại độc lập tự do, "thì trong hiện tại và trong tương lai, không có lý do gì chúng ta không đoàn kết, không thống nhất, không giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần anh em để phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng và nhân dân của hai đất nước được hạnh phúc và ấm no". "Quá khứ thì hào hùng, hiện tại rất mạnh mẽ và tương lai còn khát vọng hơn nữa", ông nói.

Trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia diễn đàn, đóng góp cho quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới, Thủ tướng tin tưởng mục tiêu xây dựng một "Algeria mới" sẽ có đóng góp quan trọng của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dành thời gian chia sẻ với các đại biểu về những yếu tố nền tảng, định hướng chiến lược, những kết quả đạt được thời gian qua và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Việt Nam, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.

Đồng thời, Thủ tướng tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Algeria, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khai thác những lợi thế của nước này, với vị trí kết nối 3 châu lục, diện tích rộng hơn 2 triệu km2, vừa có sa mạc, vừa có biển, có điều kiện khí hậu đa dạng, thuận lợi cho cả phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này là rất khả thi.

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng, theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các doanh nghiệp khác cần tiếp tục phối hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu để xuất khẩu đi các nước khác, trong đó có phân bón; tinh thần là "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm chễ". Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời.

Mở rộng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè, chăn nuôi, trồng rừng, thức ăn chăn nuôi, trồng lúa… cho đến công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm chinh phục không gian vũ trụ… Tập đoàn Viettel có thể hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb chứng kiến ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb chứng kiến ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dành thời gian đề cập sâu lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong trồng lúa, trồng chè, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản… Hiện nay, Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp mà còn chủ trương xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai đầu tư sang Algeria, canh tác tại chỗ, xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm sang châu Phi, châu Âu, Trung Đông và giảm được thuế, chi phí… Thủ tướng tin tưởng, đất đai, tài nguyên của Algeria cộng với trí tuệ người dân hai nước và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp làm ra của cải vật chất, bởi "không có gì là không thể".

Thủ tướng cũng cho rằng trong hợp tác hai nước, cần mạnh dạn giao việc, đặt hàng các doanh nghiệp, phát huy vai trò của cả doanh nghiệp nhà nước, cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tinh thần hiệu quả cao nhất, bằng tình cảm tha thiết, trách nhiệm, "từ trái tim đến trái tim", xem lợi ích của Algeria như lợi ích của Việt Nam, thành quả của Algeria như thành quả của Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực mới, với kết quả hai bên đã đạt được, hai bên sẽ hành động đúng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược vừa thiết lập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về cơ chế, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò và nâng cấp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam- Algeria, thực hiện theo cơ chế linh hoạt, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước. Đồng thời, giao các cơ quan, ngân hàng tìm phương thức thanh toán thuận lợi nhất, an toàn nhất.

Thủ tướng cho rằng, chủ trương là của hai Nhà nước, của các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng muốn biến chủ trương thành sản phẩm, kết quả cụ thể thì phải do các bộ, ngành, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực mới, với kết quả hai bên đã đạt được, hai bên sẽ hành động đúng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược vừa thiết lập và xứng đáng với các thế hệ đi trước, phát huy hơn nữa di sản quý báu là tình đoàn kết thống nhất, sự sẻ chia, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng. Từ đó, biến tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước thành các dự án, sản phẩm, kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, góp phần xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo VGP