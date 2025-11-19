Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trải qua hơn sáu thập niên hợp tác hữu nghị, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria.

Thủ tướng xúc động và tự hào trước tình cảm đặc biệt mà người dân Algeria dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tên của Người được đặt tên cho hai đại lộ lớn tại Thủ đô Algiers và tỉnh Oran.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Việt Nam là nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng giành độc lập của nhân dân Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm Algeria đúng vào tháng 11 – tháng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn với ngày 1/11/1954 khởi đầu cuộc kháng chiến, giành độc lập của nhân dân Algeria. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Sifi Ghrieb nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm định hình quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng xúc động chia sẻ niềm tự hào khi hai dân tộc cùng đồng hành trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây. Đó là những hình mẫu, là nguồn cổ vũ cho phong trào cách mạng trên thế giới và cũng là nền tảng củng cố quan hệ hai nước để vượt qua tất cả những chông gai, khó khăn.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường.

Với quan hệ mang tính ngoại lệ, trên cơ sở những điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau, hợp tác kinh tế - thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang đứng trước những cơ hội rộng mở.

Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi.

Thủ tướng Algeria khẳng định quyết tâm của Chính phủ Algeria, với sự chỉ đạo của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, trong duy trì, phát huy quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự đoàn kết, gắn bó thân thiết như anh em giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, khẳng định sẽ củng cố nền tảng chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các đề xuất để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần phải "đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích – đối thoại để có lòng tin" và với phương châm "cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng hành động, cùng phát triển".

Thủ tướng đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của Algeria, là biểu tượng thành công cho hợp tác hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở cửa thị trường cho mặt hàng thế mạnh của nhau, tăng cường trao đổi thương mại...

Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, hai bên tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục về truyền thống lịch sử nhằm tôn vinh thế hệ đi trước, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết thắm thiết.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết..., cùng thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Thủ tướng Algeria nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí, công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương. Ảnh: Nhật Bắc

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đồng thời chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ Algeria, thăm Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ kính cẩn nghiêng mình, ngưỡng mộ, khâm phục những chiến sĩ, anh hùng cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc của đất nước Algeria và phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc