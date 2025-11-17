Ngày 17/11, tại Cung điện Bayan (thủ đô Kuwait), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah.

Thủ tướng Kuwait nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện có dấu mốc lịch sử, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Ahmad Al-Sabah. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo đánh giá quan hệ song phương không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, lao động và hỗ trợ phát triển, đưa Kuwait trở thành đối tác thương mại hàng đầu, đối tác đầu tư và phát triển quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Trước giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực và tâm thế mới, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và ứng phó với thách thức an ninh mạng và an ninh phi truyền thống.

Hai Thủ tướng xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12-15 tỷ USD vào năm 2030.

Việt Nam đề nghị Kuwait thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - GCC và xem xét đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - Kuwait.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Kuwait hoan nghênh các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cam kết thúc đẩy Quỹ đầu tư công Kuwait và các nhà đầu tư Kuwait triển khai các dự án lớn, chiến lược tại Việt Nam. Thủ tướng Kuwait cũng đề nghị hai bên sớm ký kết hiệp định vận chuyển hàng không, nghiên cứu mở đường bay thẳng.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác an ninh lương thực, Thủ tướng Kuwait cho biết sẽ thúc đẩy nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nông sản tại Việt Nam để xuất khẩu sang Kuwait và các nước tại khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất đàm phán thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược, trong đó có mặt hàng gạo, để đảm bảo an ninh lương thực cho Kuwait và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Ahmad Al-Sabah. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Kuwait, trong đó đề nghị Cơ quan đầu tư Kuwait (KIA) đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học các ngành, lĩnh vực mới như STEM, khoa học cơ bản... đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức những ngày Việt Nam tại Kuwait và ngày Kuwait tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026); nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước.

Với tư cách là một trong những nước viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Dải Gaza và Syria, Kuwait hoan nghênh Việt Nam phối hợp triển khai các hoạt động tái thiết tại khu vực Trung Đông.

Hội kiến Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc vương đã dành nhiều tình cảm, trực tiếp chỉ đạo thúc đẩy quan hệ song phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng cũng như việc tổ chức chuyến thăm lần này.

Thủ tướng nhắc lại những dấu ấn hợp tác trong quan hệ hai nước: Sự phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương; Kuwait là nước ở khu vực vùng Vịnh hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ảnh: TTXVN

Quốc vương Kuwait chia sẻ, ông ấn tượng về đất nước Việt Nam tươi đẹp, bốn mùa phong phú, con người hiền hậu, cảnh vật hấp dẫn; mong muốn hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam; coi lợi ích của Việt Nam là lợi ích của Kuwait.

Quốc vương và Thủ tướng nhất trí định hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Quốc vương khẳng định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait hết sức quan tâm tăng cường hợp tác giữa GCC và Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để mở rộng hợp tác với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Quốc vương chỉ đạo cơ quan đầu tư Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại. Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, hợp tác phát triển các thiết bị quốc phòng lưỡng dụng, trong đó có thiết bị UAV, tham gia các triển lãm quốc phòng của nhau...