Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục được hai bên coi trọng, Thủ tướng Nga M. Mishustin tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga M. Mishustin. Ảnh: Chính phủ Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Hai bên nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế - thương mại, cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của Tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.

Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Ảnh: Chính phủ Nga

Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Nga là một thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hợp tác Việt Nam - Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng M. Mishustin nhất trí khoa học - công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương, cho rằng cần nâng tầm hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh…

Đề nghị Nga chuyển giao công nghệ đóng tàu

Tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga N. Patrushev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển.

Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa chiến lược quan trọng; biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga N. Patrushev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030.

Hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nga, trong đó có những kết quả tích cực trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Ông Nikolai Patrushev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Patrushev cho biết Nga rất quan tâm thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển...