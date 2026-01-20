Thủ tướng ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra đại hội.

Theo Thủ tướng, báo chí luôn là lực lượng vất vả. Do đó, ông nhấn mạnh phải ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, cung cấp đầy đủ hạ tầng như về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất nhằm thông tin đầy đủ về đại hội, nhất là về những điểm mới, đột phá được nêu trong văn kiện trình Đại hội 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi phóng viên tại Trung tâm báo chí

Thủ tướng cũng lưu ý báo chí cần truyền tải được những nội dung chính với rất nhiều điểm mới của Đại hội 14 như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo; báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, những vấn đề phải hành động nhiều hơn. Thủ tướng cho rằng điều đó thể hiện tính hành động, thực tiễn, bám sát tình hình của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày sách báo tại Đại hội 14 của Đảng

Trước đó, trưa nay, sau phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tham quan không gian trưng bày sách, báo bên hành lang đại hội. Tại đây, Thủ tướng trải nghiệm trực tiếp những loại hình sách điện tử đa phương tiện, tham quan các mô hình, chủ đề sách trưng bày.