Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu. Tham dự đại hội còn có đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đoàn xe chở đại biểu đến Trung tâm hội nghị quốc gia dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tới dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc. Ảnh: Phạm Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đến dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo dự khai mạc. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký thông báo kết quả bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

