Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sáng nay khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu. Tham dự đại hội còn có đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.
Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.