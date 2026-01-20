Sáng nay, tại Đại hội 14 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

XEM VIDEO:

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, nhiệm kỳ khóa 13 diễn ra trong bối cảnh khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bất ổn, khó lường. Nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ.

LẦN ĐẦU BỐ TRÍ 100% BÍ THƯ, CHỦ TỊCH CẤP TỈNH KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13

Theo Thường trực Ban Bí thư, cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân.

Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và có tính chiến lược, tập trung vào 10 nội dung cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển năng lượng nguyên tử, phát triển văn hóa Việt Nam.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, ông Trần Cẩm Tú cho biết có nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng, đặc biệt là tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

QĐND, CAND được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại và cơ bản hoàn thành điều chỉnh sắp xếp tổ chức quân đội, công an tinh gọn, mạnh.

Quan hệ hợp tác với các nước, các đối tác được mở rộng, nâng tầm, đi vào chiều sâu và phát triển bền vững, góp phần củng cố vững chắc cục diện đối ngoại, nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong đó, công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao đạo đức cách mạng và ý thức phục vụ nhân dân được tăng cường; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư cho biết, lần đầu tiên đã hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương. Cùng với đó, các ngành, các cấp đã kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo quyết liệt; nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài được dư luận quan tâm đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời; tăng cường giám sát thường xuyên, bảo đảm tất cả các nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.

Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết thống nhất, nghiêm túc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các vấn đề còn ý kiến khác nhau đều được thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thận trọng, kỹ lưỡng khi quyết định.

Các Uỷ viên Bộ Chính trị trong đoàn Chủ tịch đại hội

Ông nhấn mạnh, hầu hết các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc "tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình", giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc...

Đánh giá chung về ưu điểm, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát quan điểm đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện.

Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng có tính đột phá chiến lược; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội 13 đề ra...

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư là trung tâm hạt nhân lãnh đạo, luôn kiên định bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững nguyên tắc, bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời có chủ trương quyết sách đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và nhân dân.

CÓ CÁN BỘ CẤP CAO, CHỦ CHỐT THIẾU TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Trong đó, có tình trạng một số cán bộ Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, sức chiến đấu của Đảng.

"Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy các bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Trong đó, ông lưu ý cần giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của từng ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

"Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.