Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trao đổi về tình hình và những thách thức đa chiều mà thế giới đang phải đối mặt, bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu; chia sẻ về sự cần thiết cải tổ, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; nhấn mạnh Việt Nam chủ trương thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ trong ứng phó với biến đổi khí hậu; đề nghị Liên Hợp Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và thúc đẩy hơn nữa hợp tác với ASEAN và bày tỏ mong muốn Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ tới Hà Nội dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng tại Hà Nội tháng 10 sắp tới.

Ưu tiên cao nhất trong giữ vững đoàn kết và thống nhất ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với các nước quyết tâm thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; bày tỏ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Tổng thư ký, Ban Thư ký sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam và các nước thành viên để tận dụng hiệu quả lợi ích của tiến trình hội nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất trong việc giữ vững đoàn kết và thống nhất ASEAN; đẩy mạnh thương mại và đầu tư nội khối; tiếp tục khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; tăng cường hợp tác thiết thực vì người dân; đẩy mạnh phát triển tiểu vùng, mở rộng kết nối về hạ tầng, giao thông, thể chế và con người, khai thác tiềm năng tại tiểu vùng, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và đồng đều.

Tạo đột phá trong hợp tác kinh tế Việt Nam và Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác để đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng nhất trí cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế địa kinh tế và tiềm năng thị trường hai bên; đưa hợp tác quốc phòng, an ninh thành trọng tâm chiến lược trong quan hệ; mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ để trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong giải quyết các vấn đề chung tại khu vực; góp phần củng cố đoàn kết và nâng cao uy tín, vai trò trung tâm của ASEAN; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal, thương mại gạo, hợp tác biển…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Malaysia đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác nghề cá; bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10 tới.

Hai bên thống nhất về những biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó, nhất trí sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam sắp tới, thể hiện quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong thời gian tới; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa các thủ tục vận chuyển qua biên giới, tăng cường hợp tác du lịch…

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới chung Tân Nam - Meun Chey; cùng trao đổi về những vấn đề khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Armenia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Thủ tướng hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là tin cậy chính trị được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía, trong đó gần đây đã có cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nikol Pashinyan nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tháng 10/2024, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Shimonyan tháng 11/2024 và mới nhất là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Armenia chúc mừng Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 80 năm Quốc khánh 2/9; nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2019 và bày tỏ ngưỡng mộ, ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển năng động và bền vững của Việt Nam; cho biết, phía Armenia rất coi trọng và mong muốn được làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mà Armenia đạt được trong thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nikol Pashinyan, nhất là việc Armenia và Azerbaijan mới đây đã ký kết được Thỏa thuận hòa bình sau gần 40 năm xung đột, giúp tạo lập môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực, tạo nền tảng bền vững để mỗi quốc gia phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Armenia thúc đẩy các cơ chế song phương với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống với Armenia; đề nghị Armenia phối hợp cùng các nước thành viên khác trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) sớm xóa bỏ cơ chế phòng vệ ngưỡng đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Armenia thúc đẩy các cơ chế song phương với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng hai nước đã thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy cơ chế tham vấn chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao, xem xét miễn thị thực cho công dân hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, địa phương, giao lưu văn hóa và nhân dân hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực logistic, giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng hai nước thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Armenia trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm sang thăm Armenia và bày tỏ mong muốn sớm quay lại thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Theo VGP