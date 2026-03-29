Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu đất dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại phường Hải Bình (Thanh Hóa) và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng kho dầu chiến lược ở xã Hải Bình. Ảnh: MH

Kho dự trữ dầu được đề xuất có quy mô khoảng 1 triệu tấn, trên diện tích 60ha. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chủ động triển khai dự án trong trường hợp cấp bách; đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm kho chứa khí đốt tại khu vực Nghi Sơn. Việc này nhằm giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hạ tầng năng lượng quốc gia.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra và làm việc với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: MH

Làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, lãnh đạo nhà máy cho biết đã chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định. Trước bối cảnh thị trường biến động, nhà máy tạm dừng một số sản phẩm hóa dầu để tập trung sản xuất xăng dầu, qua đó đảm bảo cung ứng khoảng 40% nhu cầu thị trường trong nước.

Sau khi nghe báo cáo từ các nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của nhà máy trong việc duy trì vận hành. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang tích cực làm việc với nhiều đối tác quốc tế nhằm đảm bảo nguồn cung dầu thô cho Việt Nam.

Thủ tướng nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: MH

Thủ tướng đề nghị Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, tài chính và sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.