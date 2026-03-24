Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội mỗi nước và cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác.

Sự tin cậy chính trị, gắn bó mật thiết giữa hai nước không ngừng được gia tăng. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Hai bên trao đổi ý kiến sâu rộng, thực chất về hiện trạng, triển vọng quan hệ, nhất trí cho rằng vẫn còn nhiều dư địa hợp tác và tin tưởng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tích cực.

Hai Thủ tướng đã trao đổi và thống nhất các phương hướng khắc phục các khó khăn, tồn đọng, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, tạo cơ sở cho hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Mikhail Mishustin bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến thăm hết sức thành công tới Việt Nam tháng 1/2025.

Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.

Nhà máy điện hạt nhân - công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị

Hai bên ghi nhận những thành quả đã đạt được trong hợp tác năng lượng - dầu khí giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có cả sự tham gia, đóng góp của các liên doanh hai nước trong lĩnh vực này. Hai lãnh đạo nhấn mạnh, hợp tác năng lượng - dầu khí là lĩnh vực truyền thống - biểu tượng hợp tác hiệu quả và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai các dự án hợp tác then chốt.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và sự điều hành của Chính phủ Nga.

Hai lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định việc ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam; coi đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị hai nước.

Hai bên cũng đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Hai Thủ tướng thống nhất hợp tác khoa học và công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Nga tham gia vào việc tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Việt Nam hiện là một điểm đến ưa thích của người dân Nga và mong muốn hai nước cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch của hai nước; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa; tổ chức các lớp, trường dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Thủ tướng mong phía Nga tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi và có các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản cho cộng đồng người Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẽ bảo đảm thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.