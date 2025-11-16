Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng tới ba nước Kuwait, Algeria, Nam Phi.

Chuyến thăm Kuwait của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra từ ngày 16-18/11 theo lời mời của Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Hoàng thân, cố vấn cao cấp của Thủ tướng Kuwait Basel Humood Al-Sabah đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Đón Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn tại sân bay quốc tế Kuwait có: thành viên Hoàng gia, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood Al-Sabah, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait vào năm 2026 (10/1/1976 - 10/1/2026).

Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm, hội kiến với Quốc vương Kuwait, Thủ tướng, Hoàng Thái tử; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Hai bên sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Kuwait là quốc gia từ Trung Đông có tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, tiêu biểu nhất là dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Quỹ Kuwait về phát triển kinh tế Arab nhiều năm qua đã hỗ trợ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Việt Nam, với tổng trị giá tới nay đạt 182 triệu USD thông qua 15 dự án tại nhiều tỉnh, thành.

Trong hợp tác địa phương, hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối như TPHCM và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Farwaniya…, qua đó thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại và giao lưu giữa người dân.

Trong giáo dục - đào tạo, chính phủ Kuwait đã tạo điều kiện cấp học bổng để nhiều sinh viên Việt Nam sang học tiếng Arab tại Đại học Kuwait hàng năm kể từ 2013 tới nay.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện hai nước đang chứng kiến cơ hội rộng mở để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, đầu tư triển khai các dự án về trung tâm tài chính và cơ sở hạ tầng công nghệ, hợp tác du lịch…