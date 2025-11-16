Chuyến thăm của Thủ tướng diễn ra từ ngày 16-24/11 theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Đoàn đại biểu tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân có: Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cùng tham gia đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria và Nam Phi. Ảnh: Nhật Bắc

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược của khu vực. Việc này không chỉ nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với 3 nước mà còn góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông, châu Phi.

Việt Nam và cả 3 nước đều ở “tâm thế” mới trên con đường phát triển của mình. Các nước Trung Đông, châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu về thành công trong đổi mới và phát triển, hình mẫu về đóng góp ngày càng tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nam Phi là đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là quốc gia đầu tiên trong GCC thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976; Algeria là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam.

Việt Nam và các nước đã xây dựng được nền móng quan hệ và tạo dựng sự tin cậy chính trị vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển song phương trong thời gian tới.

Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, cả Nam Phi, Kuwait và Algeria là những đối tác thương mại lớn, giàu tiềm năng của Việt Nam ở Trung Đông, châu Phi.

Chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo...