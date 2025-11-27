Hôm nay, Thủ tướng ra quyết định số 2596 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh. Ảnh: CTV

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Tại quyết định số 2592 ngày 26/11, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo 56 tuổi, quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị; trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị.

Tại quyết định số 2602, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phong. Ông Trần Phong được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông Trần Phong được HĐND tỉnh Khánh Hoà bầu Chủ tịch UBND tỉnh này.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tại quyết định số 2595, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Tại quyết định số 2600, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang.

Ông Quang được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, tại quyết định số 2598, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Trí Quang. Ảnh: E.X

Ông Trần Trí Quang, sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Kỹ sư kỹ thuật công trình, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Tại quyết định số 2601, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời. Ông Ngời được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐND tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất bầu ông Lữ Quang Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.