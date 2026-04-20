Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/5.

Trung tướng Phạm Đức Duyên từng giữ các chức vụ: Chính ủy Sư đoàn 316, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó chính ủy Quân khu 2, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quân ủy Trung ương. Đến tháng 5/2021, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức vụ Chính uỷ Quân khu 2.

Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/5.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện từng trải qua nhiều chức vụ tại các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Tiếp đó, ông đảm nhiệm cương vị Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tháng 5/2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện giữ chức Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phụ trách công tác trinh sát, công tác phòng, chống ma túy và tội phạm.