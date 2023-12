Cách đây 78 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Hội nghị Quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta. Tiếp đó, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ và phần Cực Nam Trung Bộ thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.