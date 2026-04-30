Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 27 về tình hình chủ yếu các địa phương quý 1, phương hướng, nhiệm vụ quý 2.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành điều chỉnh, công bố quy hoạch cấp tỉnh trong quý 2; TPHCM (đăng ký hoàn thành trong tháng 10) và một số địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ, không để ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án trọng điểm tại địa bàn.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; tiếp tục tập trung phân công, điều động cán bộ cho cơ sở theo đúng tinh thần "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo kết luận của Trung ương, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Ban Bí thư yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc tại địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị. Việc xử lý sắp xếp, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư hoàn thành trong quý 2.

Ban Bí thư lưu ý, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công và công nhân lao động, nhất là dịp kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước và Ngày quốc tế lao động; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.

Kịp thời xử lý những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ

Kết luận của Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đặc biệt lưu ý giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nhất là tại các địa phương sau sáp nhập, hợp nhất.

Công tác kiểm tra, giám sát phải phát hiện sớm và kịp thời xử lý những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số kiến nghị, đề xuất về quản lý biên chế, chính sách tiền lương, vị trí việc làm.

Với kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng thông báo đến Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền, trường hợp chưa giải quyết được ngay phải thông báo cho địa phương biết.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng được giao tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư để hoàn thiện báo cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đảng Trung ương theo dõi sát tình hình các địa phương, kịp thời báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan theo thẩm quyền.



