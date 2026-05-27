Sáng 27/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, trách nhiệm của Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình làm việc với đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục quan tâm khắc phục một số hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội: Phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương. Ảnh: QH

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải gương mẫu, tiên phong, đi đầu, bởi đây là nơi giữ vai trò tham mưu chiến lược hết sức quan trọng của Trung ương.

Trước hết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.

Công tác tham mưu phải bám sát yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Cùng với đó cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền ba cấp, gồm cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; phục vụ tốt việc sơ kết, đánh giá thực tiễn triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc trên môi trường số.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng phần mềm hay số hóa văn bản, mà phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Đồng thời, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, công bằng; tránh hình thức, nể nang, cào bằng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu Trung ương tháo gỡ từ sớm, từ xa; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra; tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

Chia sẻ về khối lượng công việc của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư cho biết yêu cầu đặt ra hiện nay rất cao, khối lượng nhiệm vụ rất lớn, trong khi thời gian triển khai không nhiều.

Dù các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hết sức, song vẫn còn những việc chưa đạt như mong muốn. Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Ban thường vụ Đảng ủy nhìn nhận cần thẳng thắn kiểm điểm, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp khắc phục, nhằm xử lý công việc tốt hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới phương thức tổ chức công việc. Trong bối cảnh hiện nay, nếu vẫn duy trì tư duy cũ, cách làm cũ, phương pháp xử lý công việc rề rà, thì các cơ quan tham mưu chiến lược khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trước yêu cầu mới.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định quyết tâm giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng và trong thực thi nhiệm vụ.