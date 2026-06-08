Sáng 8/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Thái Lan và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Thái Lan và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; lãnh đạo một số cục, vụ Bộ Ngoại giao.

Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan sẽ dự lễ đón do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Hai Thủ tướng sẽ hội đàm, chứng kiến trao văn kiện hợp tác. Thủ tướng Thái Lan sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Thủ tướng Thái Lan cũng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN khai mạc vào sáng mai.

Tiếp sau chuyến thăm Thái Lan vào cuối tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Thái Lan trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN, cùng chia sẻ chung mục tiêu về phát triển bền vững trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia mà cho tất cả các nước trong khu vực.

Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Thái Lan là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD.

Hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Giao lưu nhân dân là nền tảng vô cùng vững chắc cho quan hệ hai nước, số lượng khách du lịch giữa hai nước tăng trưởng đáng kể.