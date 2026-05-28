Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Nhà Vua khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Nhà Vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Nhà Vua Vajiralongkorn đã chia sẻ về kỷ niệm đến thăm Việt Nam trước đây và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan, tin tưởng Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong 50 năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, kết nối, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Nhà Vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Việt Nam luôn trân trọng các chuyến thăm Việt Nam của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của Nhà Vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử, coi đây là những dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại; đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhà Vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang “tầm nhìn chiến lược” và những thành tựu trên đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa Thái Lan với các nước, trong đó có Việt Nam.

Hai lãnh đạo đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh thời gian qua, lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam tăng trưởng mạnh, ngày càng nhiều doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư của nhau tham gia sâu rộng vào thị trường của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 vừa được ký kết, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.