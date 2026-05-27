Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cùng một số quan chức Chính phủ, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam, đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới sân bay quốc tế Don Mueng. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ trong khi 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn cấp cao của Việt Nam.

Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan, chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan hiện là Đối tác chiến lược toàn diện, mức độ hợp tác cao nhất mà Việt Nam có với bất kỳ quốc gia nào.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

Giao lưu nhân dân là nền tảng vô cùng vững chắc cho quan hệ hai nước, số lượng khách du lịch giữa hai nước tăng trưởng đáng kể.