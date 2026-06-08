Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả lĩnh vực.

Hai bên đẩy mạnh triển khai, thực hiện các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước và dự cuộc họp cấp cao hai đảng, ba đảng tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 2 vừa qua.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng. Trong bốn tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 5,03 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Việt Nam đứng thứ năm trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Cebu, Philippines đầu tháng 5. Ảnh: Nhật Bắc

Quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước. Hai bên triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Trong khi đó, chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt chuyến thăm này diễn ra ngay sau chuyến thăm Thái Lan vào cuối tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Đây là biểu hiện rất cụ thể, rất sinh động, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trên trang web của Thủ tướng Thái Lan ngày 7/6, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ và doanh nghiệp đến Hà Nội. Chuyến thăm được phía Thái Lan kỳ vọng sẽ tiếp nối đà nâng cấp quan hệ song phương sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thành phần đoàn cho thấy sự tập trung của Thái Lan vào thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, công nghiệp, logistics và hợp tác khu vực tư nhân.

Bà Rachada cho biết, Thủ tướng Anutin sẽ hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam và gặp gỡ các công ty Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam khi cả hai nước tìm cách mở rộng hợp tác vượt ra ngoài thiện chí ngoại giao thành các dự án thiết thực.

Đoàn đại biểu bao gồm các bộ trưởng kinh tế chủ chốt, các quan chức cấp cao của chính phủ, các lãnh đạo quân đội và đại diện từ hơn 10 công ty hàng đầu của Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao các thoả thuận hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Thái Lan nêu rõ mục tiêu của chuyến đi này, theo chỉ thị của Thủ tướng Anutin gửi các bộ, ngành, là xác định các lĩnh vực có thể được thúc đẩy “ngay lập tức” với Việt Nam, bao gồm mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối logistics, năng lượng sạch, an ninh lương thực và phát triển nguồn nhân lực.

Chính phủ hai nước cho rằng hợp tác không nên chỉ dừng lại ở văn bản hay các cuộc họp, mà cần được chuyển hóa thành kế hoạch công tác, dự án và kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể thấy được.

Thái Lan và Việt Nam đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, trong khi số liệu của Chính phủ Thái Lan cho thấy kim ngạch thương mại hiện tại đạt khoảng 24 tỷ USD. Hai nước cũng nhất trí theo đuổi hợp tác theo chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm kết nối sản xuất, kết nối hạ tầng và kết nối chuyển đổi.

Những lần đầu tiên của Diễn đàn Tương lai ASEAN

Về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF), đây là năm thứ 3 Việt Nam tổ chức. Diễn đàn sẽ đón hơn 500 đại biểu đến tham dự theo hình thức "kênh 1,5" - tức là có sự tham gia của cả các cơ quan Chính phủ lẫn các đại diện không chính thức của các thành phần khác trong cộng đồng như giới học giả, giới doanh nghiệp, báo giới, cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế đại diện cho người dân.

Lần đầu tiên AFF có sự hiện diện của cùng lúc 5 người đứng đầu Chính phủ của 5 nước ASEAN gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.

Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến Hà Nội chiều 7/6. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão đến Hà Nội chiều 7/6. Ảnh: TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, kể từ khi Việt Nam khởi xướng AFF, mục tiêu của sáng kiến này luôn là hỗ trợ các kênh hợp tác chính thức của ASEAN, qua đó đóng góp phần nỗ lực của Việt Nam vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Vì vậy, hằng năm, Việt Nam lựa chọn chủ đề nhằm hỗ trợ nước Chủ tịch ASEAN của năm đó trong việc thúc đẩy các ưu tiên và chương trình nghị sự chung của ASEAN.

"Thông điệp cốt lõi mà chúng tôi muốn truyền tải là Việt Nam đang chủ động hỗ trợ, đóng góp với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN", Giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 vào ngày 8/5. Ảnh: VGP

AFF năm nay có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là ở sự tham gia của các thành phần đông đảo và đa dạng hơn. Đầu tiên chính là sự tham gia lần đầu tiên của các chính đảng ASEAN để cùng thảo luận về cách thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng, qua đó cùng chung tay hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thứ hai là sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Sự hiện diện của các thành phố này vô cùng quan trọng vì đây là nơi hội tụ đông đảo người dân, sự tăng trưởng và cũng là các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ của các nước ASEAN.

Khi có sự tham gia hợp tác của các thành phố này, ASEAN sẽ gia tăng được hiệu quả hợp tác và thúc đẩy ASEAN tiến tới mục tiêu chung một cách nhanh chóng hơn.

Cuối cùng, một nhân tố và thành phần không thể thiếu trong AFF chính là sự tham gia của lực lượng thanh niên trẻ - những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đây là một cấu phần rất sáng tạo và luôn luôn tạo ra được sự bất ngờ bởi tư duy rất cởi mở, sáng tạo và hướng đến tương lai của giới trẻ.

Diễn đàn sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một sự kiện thường niên và một “vườn ươm” cho những ý tưởng đổi mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ASEAN trong tương lai.