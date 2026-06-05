Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, diễn ra ngay sau chuyến thăm Thái Lan rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cách đây một tuần, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Việt Nam và Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới.

Hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Diễn đàn Tương lai ASEAN có chủ đề "Cùng định hình tương lai chung hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm" được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-10/6.

Diễn đàn bao gồm nhiều hoạt động phong phú như: phiên toàn thể về chủ đề tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển. Ngoài ra, diễn đàn còn có các tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đến nay, ban tổ chức đã ghi nhận hơn 600 đại biểu đăng ký tham dự, bao gồm lãnh đạo cấp cao Việt Nam và các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các học giả.