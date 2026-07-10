Theo tờ Thairath, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 9/7 đã cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thực hiện một màn trình diễn âm nhạc bất ngờ trong buổi tiệc chiêu đãi tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở thành phố Putrajaya.

Trước khi bắt đầu biểu diễn, Thủ tướng Anwar đã đích thân kiểm tra hệ thống âm thanh đã sẵn sàng hay chưa. Nhà lãnh đạo Malaysia sau đó mời Thủ tướng Anutin lên sân khấu để chơi bài hát "My Way" bằng kèn saxophone trong khi ông cầm micro để hát theo. Hai nhà lãnh đạo sau đó tiếp tục trình diễn tại bàn tiệc trong tiếng vỗ tay của các khách mời.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chơi kèn saxophone trong khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cất giọng. Video: Thairath

Kết thúc bài My Way, ông Anwar và ông Anutin cũng trình diễn thêm bài hát "Can't Help Falling in Love". Trước khi tham dự tiệc chiêu đãi, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kết nối biên giới, an ninh, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa.

"Màn trình diễn của những người bạn thuộc hai thế hệ: Thủ tướng Anutin chơi kèn saxophone cho Thủ tướng Anwar thể hiện ca khúc "My Way" sau cuộc hội đàm song phương", phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek nói về khoảnh khắc thú vị giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo truyền thông Thái Lan, chuyến đi tới Malaysia là lần công du chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anutin kể từ khi nhậm chức vào tháng 3. Ngoài kèn saxophone, ông Anutin còn có sở thích chơi đàn piano và trình diễn các bài hát nhạc pop Thái Lan thập niên 1980.