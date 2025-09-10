Theo Bangkok Post, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 9/9 đã nộp báo cáo về tài sản cá nhân lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan theo yêu cầu đối với quan chức chính phủ.

Hồ sơ được công khai cho biết, ông Anutin có khối tài sản lên tới 3,9 tỷ baht, bao gồm 3 máy bay cá nhân, 2 thuyền cao tốc và một bất động sản hạng sang ở thủ đô Bangkok. Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Thái Lan có tổng số tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng là 1,09 tỷ baht.

Các tài sản đáng chú ý khác của ông Anutin gồm 4 xe ô tô hạng sang, 22 đồng hồ, 24 bùa hộ mệnh cùng 11 món đồ sứ Benjarong có niên đại từ thế kỷ 13, vốn được chế tác riêng cho hoàng gia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Trong năm vừa qua, ông Anutin nắm giữ các khoản đầu tư trị giá khoảng 655 triệu baht, cùng thu nhập hơn 1,8 triệu baht. Gia sản của gia đình ông chủ yếu gắn liền với Tập đoàn Sino-Thai Engineering and Construction (STECON), doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan, từng trúng thầu nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Suvarnabhumi và tòa nhà quốc hội mới.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, ông Anutin là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng, từng giữ chức Tổng giám đốc STECON trong giai đoạn 1995 - 2004. Phần lớn khối tài sản của ông được tích lũy trong thời gian này.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Anutin là người theo nguyên tắc "nói và làm", tập trung vào việc giảm thiểu quyền lực nhà nước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.