Chiều nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão đã đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Thủ tướng Timor Leste bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Francisco Kalbuady Lay; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề xã hội, Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Nhà ở cộng đồng Mariano Asanami Sabino; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Bendito dos Santos Freitas; Bộ trưởng Giáo dục Dulce de Jesus Soares; Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philip Nino Pereira; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác phụ trách các vấn đề ASEAN, Trưởng Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN của Timor Leste Milena Maria da Costa Rangel; Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông xã hội Expedito Parrot Dias Ximenes; Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam João Pereira.

Đón Thủ tướng Timor Leste tại sân bay có: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại biện Việt Nam tại Timor Leste Phạm Bình Đàm; Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam João Pereira.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Dự kiến, ngày 9/6, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão sẽ dự lễ đón chính thức tại trụ sở Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Thủ tướng Timor Leste sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Timor Leste vừa trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, vì vậy chuyến thăm không chỉ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương mà còn góp phần định hình hợp tác hai nước trong bối cảnh Timor Leste đã là thành viên của ASEAN.

Timor Leste cũng cử các đoàn tham dự Tọa đàm về vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN và Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, qua đó mở rộng kết nối hợp tác trên kênh Đảng và kênh địa phương.

Đặc biệt, thành phần đoàn Timor Leste ở mức rất cao, với sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất trong Chính phủ gồm Thủ tướng và hai Phó Thủ tướng, cùng nhiều Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực then chốt. Điều này cho thấy Timor Leste coi trọng chuyến thăm, mong muốn tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của khu vực, tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều kênh và đóng góp chủ động hơn vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Với một thành viên mới như Timor Leste, AFF là dịp thiết thực để lắng nghe, chia sẻ ưu tiên phát triển của mình và tham gia sâu hơn vào các thảo luận chung của khu vực.

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mốc son mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống được vun đắp trên nền tảng sự tin cậy và gần gũi giữa hai dân tộc cùng chung khát vọng hòa bình và phát triển.

Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ gần gũi, hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Timor Leste lên một cấp độ mới phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường.