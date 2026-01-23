Ông Jotham Napat - Thủ tướng Cộng hoà Vanuatu (giữa) cùng Đoàn Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương. Ảnh: Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương

Sự hiện diện của Thủ tướng Jotham Napat tại nhà máy của Viễn Dương thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Vanuatu đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chuỗi cung ứng gạo chất lượng cao từ Việt Nam. Tiếp đón đoàn là Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương cùng các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu.

Thủ tướng Jotham Napat tham quan quy trình vận hành và hệ thống kiểm soát chất lượng tại nhà máy chế biến gạo hiện đại của Viễn Dương tại Cần Thơ. Ảnh: Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện công ty Viễn Dương bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp đoàn nguyên thủ quốc gia. Đây là cơ hội để công ty giới thiệu năng lực sản xuất, định hướng phát triển bền vững đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Jotham Napat phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương

Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Jotham Napat và đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát quy trình vận hành thực tế tại 2 nhà máy hiện đại của Viễn Dương tại Cần Thơ. Đoàn đã dành thời gian tìm hiểu sâu về: Hệ thống kiểm soát chất lượng (QC) - Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm; Công nghệ chế biến - các tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong việc xay xát, đánh bóng và đóng gói gạo xuất khẩu; Tiêu chuẩn quốc tế - các chứng chỉ an toàn thực phẩm và quy chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Thủ tướng Jotham Napat đánh giá cao sự đầu tư bài bản về công nghệ và quy mô sản xuất của Viễn Dương, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng hạt gạo ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường quốc tế.

Thủ tướng Jotham Napat cùng đại diện Viễn Dương trực tiếp kiểm tra chất lượng hạt gạo thành phẩm chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu quốc tế. Ảnh: Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương

Buổi làm việc giữa Ban lãnh đạo công ty Viễn Dương và Đoàn công tác cấp cao nước Cộng hòa Vanuatu. Ảnh: Công ty Cổ phần XNK Viễn Dương

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty XNK Viễn Dương chia sẻ: "Chuyến thăm của Thủ tướng Vanuatu là niềm tự hào và động lực to lớn để Viễn Dương tiếp tục sứ mệnh nâng tầm hạt gạo Việt trên trường quốc tế. Chúng tôi kiên định với cam kết không ngừng đột phá về năng suất và chất lượng, quyết tâm khẳng định vị thế vững chắc của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu".

Theo đại diện Viễn Dương, sự kiện mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Đây là dịp để công ty hướng đến các hoạt động tăng cường giao thương, kết nối chuỗi cung ứng nông sản giữa Việt Nam và Vanuatu.

