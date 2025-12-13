Bộ Tư pháp sáng nay tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng nhiệm kỳ 2026-2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, năm 2025, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới tư duy về xây dựng và thi hành pháp luật, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Bộ Tư pháp

Trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với định hướng pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển và là một trong “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Bộ, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sự kiện là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường 5 năm qua với những kết quả rất đáng tự hào của ngành Tư pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với công tác tư pháp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tư pháp tiếp tục được thực hiện "đồng bộ - toàn diện - hiệu quả - chặt chẽ - kỹ lưỡng" trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục thay đổi tư duy và xác định, thể chế, pháp luật là nguồn lực, động lực, mục tiêu của sự phát triển. Đầu tư cho xây dựng thể chế, pháp luật là đầu tư cho phát triển. Việc xây dựng thể chế, pháp luật phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; xây dựng thể chế, pháp luật thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cho rằng, sứ mệnh và trọng trách đặt lên vai ngành Tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế sẽ ngày càng nặng nề hơn, Thủ tướng nhấn mạnh “3 định hướng lớn” và “6 nhiệm vụ trọng tâm” cần thực hiện thời gian tới.

Trong “3 định hướng lớn”, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược, xây dựng, hoàn thiện thể chế; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Trong “6 nhiệm vụ trọng tâm”, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rất rõ tại Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh rà soát, xử lý các vướng mắc về thể chế.