Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự cuộc gặp cấp cao giữa 2 Đảng và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsan Chantha; lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào.

Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Nhật Bắc

Đoàn đại biểu dự kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và hoạt động song phương tại Lào có: Phó Thủ tướng, Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ do hai Tổng Bí thư Việt Nam và Lào đồng chủ trì. Đây là cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Các lãnh đạo hai bên sẽ có dịp trao đổi thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng đánh giá kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ mang tính chiến lược, lâu dài.

Tại phiên họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025. Hai Thủ tướng cũng sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa kết luận của cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Wattay. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng sẽ hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào, đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Lào.

Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch song phương đạt 2,56 tỷ USD. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Tính đến tháng 4/2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD.

Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Lào, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào. Các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… tiếp tục được tăng cường.