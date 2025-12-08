Sáng nay, nhân dịp dự khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã có hội đàm.

Nhìn lại năm 2025, hai Thủ tướng cùng nhận định rằng trong một năm qua, Chính phủ hai nước đã thực hiện hiệu quả kết luận của các cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng (Việt Nam - Lào - Campuchia); phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm - tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm nay.

Với Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 tại Campuchia và Campuchia là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Việt Nam.

Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển đáng ghi nhận, thể hiện thiện chí và quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm, thúc đẩy.

Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Hai Thủ tướng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới; ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp.

Ảnh: VGP

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn; thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến. Hai nước cũng phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các tin giả của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Hai bên nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm: hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch.

Việt Nam và Campuchia cần đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhằm vun đắp và gìn giữ giá trị lịch sử của quan hệ, hai Thủ tướng nêu bật ý nghĩa với hai nước và người dân về việc phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Trao đổi về tình hình căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng; kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.