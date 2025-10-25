Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 (Hội chợ) không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

Hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Hội chợ có tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

'6 nhất' của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Tuyên bố khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 và chúc Hội chợ thành công rực rỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, "Thành phố vì hòa bình", Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, trong không khí tươi đẹp, lắng đọng của "Mùa Thu Hà Nội", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua "tăng tốc, bứt phá" thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, đây là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình hiện đại, độc đáo, là một biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ, thắp sáng và lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Đây là sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nơi thúc đẩy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao Hội chợ được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; nhưng đã đạt được "6 nhất": (1) Quy mô lớn nhất; (2) Không gian hiện đại nhất; (3) Sản phẩm phong phú nhất; (4) Chất lượng cao nhất; (5) Hoạt động hấp dẫn nhất; (6) Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Theo Thủ tướng, Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam và hàng hóa của bạn bè quốc tế.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng nêu rõ, với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua Hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế; để "phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng", như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, tích cực tham gia tổ chức Hội chợ.

Theo Thủ tướng, Hội chợ là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa

Để Hội chợ thật sự trở thành "điểm đến" giao thương - "điểm hẹn" giao lưu văn hóa, nghệ thuật - "điểm hội tụ" kết nối, trải nghiệm sống động với Nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và hỗ trợ Nhân dân về tham dự Hội chợ.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đa dạng hóa thị trường - đa dạng hoá sản phẩm - đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ động tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới; tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng đề nghị các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, giới thiệu Hội chợ đến đông đảo bạn bè thế giới; thúc đẩy giao lưu văn hóa; hỗ trợ, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đưa tin về Hội chợ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh; mà quan trọng hơn là nơi "khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào" và tinh thần "Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc".

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong những ngày qua, một số tỉnh miền Trung, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia sẻ sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần tới đồng bào, chiến sĩ vùng bị thiên tai, bão lũ; đồng thời bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt khó của đồng bào, đồng chí. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, với nghĩa cử cao đẹp "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách". Sự sẻ chia này chính là sự vun đắp tình người, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đề cao trách nhiệm xã hội và là bản chất tốt đẹp của chế độ ta, dân tộc ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần dịu bớt sự mất mát, tạo động lực và niềm tin giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh

