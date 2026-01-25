Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Lãi suất, tỷ giá cần được điều hành phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa tới khu vực đền Voi Phục. Ảnh: Thế Bằng

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng, nhất là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao…

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch

Về đầu tư, bộ, cơ quan, địa phương cần theo dõi, đôn đốc việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện ngay các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn.

"Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028", công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý 2.

Các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần hoàn thành việc khảo sát, thiết kế; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng; các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Thủ tướng định hướng việc nghiên cứu triển khai giai đoạn 2, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án sân bay Thổ Chu (An Giang); triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, tăng cường kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, không để găm hàng, đội giá.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch nội địa; tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế.

Bộ Tài chính, UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam...