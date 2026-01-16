Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm Tài chính quốc tế; kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù và Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 Nguyễn Văn Nên. Bên cạnh đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo TPHCM, thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Việt Nam chủ động định vị vai trò mới trong mạng lưới tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, khó lường; các dòng dịch chuyển đầu tư, chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính mang tính khu vực - toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, việc Việt Nam chủ động định vị vai trò mới trong mạng lưới tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu. Điều này đòi hỏi quá trình thay đổi tư duy "tham gia" sang "kiến tạo vị thế"; từ cách làm "cục bộ" sang cách làm "hệ sinh thái"; từ "ưu đãi đơn lẻ" sang "thể chế vượt trội – vận hành chuyên nghiệp – nhân lực tinh hoa – hạ tầng đồng bộ – dịch vụ đẳng cấp".

Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là xây một khu vực hay một vài tòa nhà, càng không phải là "cuộc đua hình thức".

Đây là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái thể chế – thị trường - hạ tầng - con người - quản trị thông minh; trong đó thể chế là then chốt, con người là quyết định, hạ tầng là nền tảng, quản trị là đột phá, còn niềm tin thị trường là điều kiện hình thành một trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Vì vậy, vừa qua, Ban Chỉ đạo đã thống nhất tư duy, thống nhất hành động; phân công 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; làm việc theo tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", nhưng tuyệt đối không nóng vội, không chủ quan, không sao chép máy móc; phải phù hợp điều kiện Việt Nam, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền, công khai – minh bạch – liêm chính, và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Với phương châm "Tư duy phải đột phá – Hành động phải quyết liệt – Kết quả phải thực chất", Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nỗ lực, trở thành những nhân tố hành động - tiên phong – hiện thực hóa khát vọng xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả – nơi Việt Nam khẳng định tầm vóc, năng lực và vai trò trong mạng lưới tài chính toàn cầu, thu hút được nguồn lực phát triển đất nước.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 Nguyễn Văn Nên dự Phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm Tài chính quốc tế; kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện đối với kết quả công tác của Ban Chỉ đạo thời gian qua; kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; nhìn rõ những việc làm được, những việc chưa làm được; nguyên nhân chủ quan - khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới về hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác, kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là việc mới, song với phương châm "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", và "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần", Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Trong đó, đã trình Bộ Chính trị có các kết luận, chỉ đạo về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Chính phủ ban hành 8 Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025; tham khảo quốc tế, xây dựng mô hình tổ chức điều hành và bước đầu hình thành Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Trung ương và cơ quan điều hành tại 2 thành phố.

TPHCM và thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các kết luận, chỉ đạo, nghị quyết, nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở, các điều kiện hoạt động khác của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là việc mới, song với phương châm "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", và "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần". Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ các thách thức như: cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực tài chính – công nghệ; hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống – làm việc chuẩn quốc tế còn cần kế hoạch cụ thể hơn, nguồn lực rõ hơn; một số cơ chế quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, chia sẻ dữ liệu, giám sát theo chuẩn quốc tế cần được thiết kế đồng bộ.

Về quan điểm hành động, Thủ tướng nhấn mạnh đã làm là phải thành công, làm việc nào dứt việc đó; tiến hành các công việc song song chứ không thể "xong việc này mới làm việc kia". Tổng kết phải ra được việc; thảo luận phải có đầu mối thực hiện; kết luận phải có thời hạn; cách triển khai phải cân - đong - đo - đếm được kết quả.

Mỗi nhiệm vụ sau hội nghị cần xác định rõ: ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát. Hạn chế tối đa việc giao chung chung; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; làm việc theo phương châm "6 rõ".

Thủ tướng lưu ý một số vấn đề trọng tâm:

Một là, cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Hai là, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực. Muốn có Trung tâm Tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Ba là, lấy hạ tầng làm nền tảng. Hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông – chia sẻ thông tin.

Bốn là, lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo. Làm Trung tâm Tài chính quốc tế phải trả lời được: thu hút định chế nào, sản phẩm gì, thị trường nào, khách hàng nào; tạo giá trị gì cho nền kinh tế; đóng góp gì cho tăng trưởng và việc làm; lan tỏa gì cho lợi ích chung?

Năm là, phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TPHCM và thành phố Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, dữ liệu.

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh: Nhật Bắc

Về một số nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Cùng với đó, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của Hội đồng điều hành.

Các bộ ngành, hai thành phố xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả. TPHCM, Đà Nẵng phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Thủ tướng đặt mục tiêu chậm nhất ngày 9/2 tới đây ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế và Toà án chuyên biệt.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chủ động, tích cực triển khai các công việc, không trông chờ, ỷ lại; hành động quyết liệt với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện.

Đối với TPHCM và Đà Nẵng, thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết. Tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các trung tâm tài chính khác và xúc tiến, thu hút đầu tư các tập đoàn, nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, tạo hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, tham gia của bạn bè quốc tế, Thủ tướng tin rằng Việt Nam sẽ đạt được những thành công trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Theo VGP