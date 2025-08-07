Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7: Bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ; đẩy mạnh ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, không để ai đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các điều kiện tối thiểu; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với chỉ tiêu của Đại hội 13, đặc biệt là xóa nhà tạm với người có công trước ngày 27/7. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên, người dân vui mừng đón nhận thành quả, khí thế phát triển của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, nước ta còn những hạn chế, bất cập.

Thủ tướng nêu rõ, dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15/8, Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Thủ tướng lưu ý, chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình; tinh thần là ổn định tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và tiếp tục tiết kiệm chi, tập trung ngân sách cho an ninh quốc gia, các công trình trọng điểm, an sinh xã hội, nhất là giáo dục, y tế; bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch...

Cần rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Thủ tướng yêu cầu phải rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Cần tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19/8 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình).

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng cũng yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là thuốc và thực phẩm. Tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện…

Các địa phương giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào 19/12.