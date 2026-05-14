Theo báo cáo, các địa phương đã hoàn thành việc xử lý bước đầu các cơ sở nhà, đất dôi dư nhưng một số bộ, cơ quan Trung ương vẫn chưa hoàn thành. Tính đến 27/4, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở).

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý trước ngày 25/5.

Việc tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; lãnh đạo các bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trụ sở Bộ Ngoại giao ở đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Hoàng Hà

Thủ tướng yêu cầu rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp sau khi rà soát, trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhưng không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp có nhu cầu tiếp nhận hoặc được điều chuyển, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý phải báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định tiếp tục giao quản lý, sử dụng phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trong đó, lãnh đạo địa phương lưu ý thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương tại Kết luận số 18, đó là trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố...

Với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo địa phương chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với các cơ sở nhà, đất thực hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định 108/2024 (quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác) thì lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu việc ban hành bảng giá cho thuê nhà theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy. Việc này không chờ ban hành tổng thể để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng,...) làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu để xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công trên cơ sở lợi ích tổng thể kinh tế, xã hội của bộ, ngành, địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư.

Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị.