Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Theo thông tin tại buổi làm việc, việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi được ngành giáo dục thực hiện, quan tâm thực chất, bảo đảm ổn định; quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước bắt đầu từ năm học 2026-2027 bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, phương pháp, tổ chức dạy học trong trường phổ thông.

Ngành giáo dục tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển các ngành trọng điểm, công nghệ cao với 102 ngành đào tạo công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và 92 chương trình đào tạo tài năng.

Bên cạnh đó, ngành tích cực thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn...

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Bộ GD-ĐT chủ động hơn, quyết liệt hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực chất hơn nữa trong triển khai các công việc.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo với các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đã đề ra, đặc biệt là sự đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp đối với tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Bộ và ngành GD-ĐT tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì"; khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo cần chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi.

Về giáo dục phổ thông, Thủ tướng lưu ý bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng giao nhiệm vụ chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các ngành, lĩnh vực mới; triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược.

Bộ GD-ĐT cần kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Bộ cũng cần khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi ngay Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng nghị quyết trình Chính phủ.

"Nếu mỗi bộ, ngành cắt giảm ngay các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, dễ làm, dễ thực hiện cho người dân, doanh nghiệp thì ngay lập tức đóng góp rất lớn cho tăng trưởng" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tập trung hoàn thiện, trình ban hành ngay các văn bản, đề án chậm.

Cho ý kiến về bổ sung biên chế giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tập trung chỉ đạo bộ triển khai các nhiệm vụ được giao.