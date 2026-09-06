Dù thi đấu rất quyết tâm nhưng U20 Việt Nam không thể đánh bại được U20 Iran ở lượt cuối bảng C, vòng loại U20 châu Á 2027. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi toàn thua ở vòng bảng (xếp cuối bảng), lỡ hẹn với VCK năm tới, đồng thời nhận vé xuống hạng.

Theo quy định của AFC, vòng loại U20 châu Á 2027 liên quan trực tiếp đến việc phân hạng cho kỳ U20 châu Á tiếp theo. Cụ thể, sau khi vòng bảng kết thúc, bên cạnh việc xác định 15 đội góp mặt ở VCK (gồm 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất), giải đấu còn xác định những đội phải xuống nhóm Development (hạng B).

U20 Việt Nam trước nguy cơ lớn xuống hạng. Ảnh: Đoàn Ca

Theo cơ chế này, 6 trong số 8 đội đứng cuối bảng có thành tích kém nhất tại vòng loại U20 châu Á 2027 phải xuống hạng. Trong số 8 đội đứng cuối bảng, U20 Campuchia và U20 Turkmenistan cùng có 3 điểm, đồng nghĩa với việc U20 Việt Nam và 5 đội còn lại là U20 Afghanistan, U20 Hong Kong (Trung Quốc), U20 Lào, U20 Bangladesh và U20 Philippines là những đội phải xuống hạng ở kỳ tiếp theo.

Như vậy, bóng đá Việt Nam không được tham dự vòng loại U20 châu Á 2029 để tranh vé vào VCK. U20 Việt Nam (lứa kế tiếp) phải thi đấu ở hạng B để tìm kiếm suất trở lại vòng loại U20 châu Á 2031.

U20 Việt Nam nằm trong nhóm 6 đội xuống hạng.

Đây là điều rất đáng tiếc bởi đến năm 2029, phần lớn những cầu thủ đang thuộc lứa U17 Việt Nam hiện nay (vừa giành vé dự U17 World Cup 2026) bước vào độ tuổi U20, sẽ không được tham dự VCK U20 châu Á 2029. Lứa U17 hiện tại đang được VFF đầu tư mạnh để hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai.

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