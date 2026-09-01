Tối 5/9, Ninh Bình thắng ngược Hải Phòng 4-1 tại Lạch Tray, có sự khởi đầu thuận lợi tại LPBank V-League. Ở trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt. Anh không được HLV Chu Đình Nghiêm đăng ký vào danh sách thi đấu của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ thông tin bất ngờ về chấn thương của Hoàng Đức, ông nói: "Trong 2 vòng đấu tới, Hoàng Đức không thể thi đấu".

Hoàng Đức gặp chấn thương, chưa thể thi đấu ở V-League.

Theo tìm hiểu, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 gặp chấn thương cơ kheo, hiện đang được các bác sĩ CLB Ninh Bình theo dõi và đưa ra giáo án tập luyện phù hợp.

Về việc Ninh Bình mất trụ cột quan trọng ngay ở những vòng đầu V-League, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trong bóng đá không nói trước bất cứ điều gì. Đây mới chỉ là một trận đầu mùa giải. Sắp tới mật độ thi đấu rất dày, đòi hỏi phải có phương án xoay tua”.

Chấn thương của Hoàng Đức không chỉ ảnh hưởng tới CLB Ninh Bình, mà còn khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng. Hoàng Đức là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở tuyển Việt Nam, góp công lớn giúp "Những chiến binh sao vàng" bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào giữa tháng 9 tới chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu Hoàng Đức không kịp hồi phục hoặc chưa đạt phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang Sik sẽ rất đau đầu.